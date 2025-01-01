La femme de 69 ans est finalement retrouvée

Racine — Les policiers de la Sûreté du Québec du Val-Saint-François ont reçu un appel, le 8 novembre dernier, en lien avec une femme de 69 ans qui n’était pas revenue de la chasse sur l’heure du souper.

Un poste de commandement a été installé pour les recherches. « Nous avons eu l’assistance de deux maîtres-chiens, l’hélicoptère de la SQ, l’équipe de recherches du module d’intervention, l’équipe équestre de la SQ et plusieurs patrouilleurs », raconte la sergente Cathie Faucher, responsable du poste de la Sûreté du Québec à Richmond.

Les policiers ont procédé aux recherches durant la nuit. La femme a finalement été retrouvée saine et sauve en milieu d’après-midi.