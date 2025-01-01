X
Des personnes âgées flouées par le stratagème d’un faux représentant à Val-des-Sources

durée 21 novembre 2025 | 00h00

Val-des-Sources — Pas moins de quatre personnes ont été victimes de fraudes dans la seule journée du 12 novembre dernier à Val-des-Sources.

Ciblant des personnes âgées, un individu s’étant fait passer pour un employé de Desjardins a communiqué avec les victimes en prétextant que ceux-ci auraient été victimes de fraude préalables.

Selon une description sommaire fournie par le service de police de la Sûreté du Québec du poste des Sources, l’individu en question serait un homme de race noire, portant un manteau beige et se présentant sous le nom de Guillaume Sarrazin.

Le stratagème de ce dernier fut, par un faux souci de leur venir en aide, de demander aux victimes de glisser leurs cartes bancaires et numéros d’identification personnels dans une enveloppe et de les déposer dans leur boite aux lettres. Une fois les documents récupérés par le suspect, celui-ci s’empressa de faire des transactions à partir des comptes des victimes.

De ce fait, cette situation est loin d’être un cas unique alors que la SQ rapporte recevoir des plaintes de ce type pratiquement chaque semaine à travers le territoire de la MRC des Sources. Il va sans dire que la vigilance est toujours de mise pour tous.

La Sûreté du Québec tient à rappeler une fois de plus à la population que, dans aucun cas, un représentant d’institution quelconque ne se présente au domicile d’une personne afin de récupérer des documents bancaires personnels, il s’agirait là d’une tentative de fraude.

C’est donc avec sollicitude que la police invite la population à sensibiliser ses proches, dont les personnes aînées, qui sont malheureusement les victimes ciblées de ce genre de méfait, et à ne pas hésiter à signaler toute situation douteuse en composant le 310-4141.

Soulignons en terminant que la sensibilisation porte ses fruits, alors que l’on rapporte qu’un suspect a été appréhendé il y a quelques semaines dans la région de Richmond, en lien avec des activités du genre s’étant déroulées dans les deux MRC limitrophes couvertes par le journal Actualités-L’Étincelle.

