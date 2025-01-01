X
Rechercher
Publicité

Des incendies dans les Sentiers de l’Estrie à Stoke

durée 18 novembre 2025 | 00h00
Par Ghislain Allard

Journaliste

Stoke — Les policiers de la Sûreté du Québec du Val-Saint-François demandent l’aide du public pour une série d’incendies survenus dans les Sentiers de l’Estrie, sur le 10e rang, à Stoke.

Le dossier a été ouvert le 28 septembre pour quatre petits foyers d’incendie. Le feu a été rapidement maîtrisé par le service incendie. Il n’y a eu aucune conséquence majeure.

« Des randonneurs ont rapporté avoir croisé un homme à l’allure suspect qui n’était pas habillé pour faire de la randonnée. La Sopfeu a été appelée et devait se déplacer le 29 septembre sur place pour analyser la situation. Pour l’instant, la SQ n’a procédé à aucune arrestation », raconte la sergente Cathie Faucher, responsable du poste de la Sûreté du Québec à Richmond.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Introduction par effraction à Danville

17 novembre 2025 | 0h00

Introduction par effraction à Danville

Danville — Vers 19 h le mardi 4 novembre dernier, les policiers de la Sûreté du Québec ont procédé à l’arrestation de trois individus d’âge mineur ayant été pris en flagrant délit d’introduction par effraction dans une résidence privée de la rue Groove à Danville.  Le responsable de poste pour la SQ dans les Sources, M. Martin Paquette, confirma ...

LIRE LA SUITE
Déploiement policier sur la rue Panneton à Val-des-Sources

14 novembre 2025 | 0h00

Déploiement policier sur la rue Panneton à Val-des-Sources

Val-des-Sources - Un signalement citoyen aura mené à un important déploiement policier qui aura duré près de 13 h dans la nuit du 28 octobre à Val-des-Sources et qui aura nécessité l’aide du service de protection incendie, ainsi que des travaux publics de la ville. C’est à la suite d’informations reçues relatant des propos inquiétants que la ...

LIRE LA SUITE
Une aiguille dans une tablette de chocolat

12 novembre 2025 | 0h00

Une aiguille dans une tablette de chocolat

Val-des-Sources — Bien que la fête de l’Halloween soit maintenant passée depuis un peu plus d’une semaine, fort est à parier qu’il reste encore plusieurs friandises dans les sacs généreusement remplis le soir du 31 octobre dernier.  Quel bonheur pour tout enfant que de se régaler de ce butin formé de mille et un petits plaisirs ...

LIRE LA SUITE