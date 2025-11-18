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Faits divers

Des incendies dans les Sentiers de l’Estrie à Stoke

Des incendies dans les Sentiers de l’Estrie à Stoke
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Stoke — Les policiers de la Sûreté du Québec du Val-Saint-François demandent l’aide du public pour une série d’incendies survenus dans les Sentiers de l’Estrie, sur le 10e rang, à Stoke.

Le dossier a été ouvert le 28 septembre pour quatre petits foyers d’incendie. Le feu a été rapidement maîtrisé par le service incendie. Il n’y a eu aucune conséquence majeure.

« Des randonneurs ont rapporté avoir croisé un homme à l’allure suspect qui n’était pas habillé pour faire de la randonnée. La Sopfeu a été appelée et devait se déplacer le 29 septembre sur place pour analyser la situation. Pour l’instant, la SQ n’a procédé à aucune arrestation », raconte la sergente Cathie Faucher, responsable du poste de la Sûreté du Québec à Richmond.

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