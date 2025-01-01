Introduction par effraction à Danville

Danville — Vers 19 h le mardi 4 novembre dernier, les policiers de la Sûreté du Québec ont procédé à l’arrestation de trois individus d’âge mineur ayant été pris en flagrant délit d’introduction par effraction dans une résidence privée de la rue Groove à Danville.

Le responsable de poste pour la SQ dans les Sources, M. Martin Paquette, confirma qu’un dossier d’introduction par effraction et de méfait sera déposé au Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) en lien avec la loi de justice pénale pour adolescents.

Des constats d’infractions ont de plus été donnés pour insultes envers un agent de la paix, ainsi que pour possession de matériel de consommation de stupéfiants. Les trois individus impliqués ont ensuite été libérés par promesse de comparaitre à leurs parents.