Déploiement policier sur la rue Panneton à Val-des-Sources

Val-des-Sources - Un signalement citoyen aura mené à un important déploiement policier qui aura duré près de 13 h dans la nuit du 28 octobre à Val-des-Sources et qui aura nécessité l’aide du service de protection incendie, ainsi que des travaux publics de la ville.

C’est à la suite d’informations reçues relatant des propos inquiétants que la Sûreté du Québec s’est mobilisée afin de venir en aide à une personne en crise et barricadée dans un appartement de la rue Panneton.

Arrivés sur les lieux, les policiers ont tôt fait de constater que l’individu paraissait totalement désorganisé et démontrait de l’agressivité, projetant notamment divers articles par les fenêtres de son logement.

Après plusieurs heures d’intervention et d’approches différentes pour tenter de calmer et résonner le sujet, les policiers n’ont eu d’autres choix que d’enfoncer la porte afin de contrôler l’homme en crise.

Ce dernier a par la suite été conduit au centre hospitalier pour y recevoir les soins psychologiques appropriés.

Bien connu du milieu policier, l’individu était également sous le coup de deux mandats d’arrestations et avait d’ailleurs été orienté vers le système de santé à plusieurs reprises au cours des derniers mois, il a comparu depuis le Centre Hospitalier CHUS de l’Estrie.