Une aiguille dans une tablette de chocolat

durée 12 novembre 2025 | 00h00
Par Richard Lefebvre

Journaliste

Val-des-Sources — Bien que la fête de l’Halloween soit maintenant passée depuis un peu plus d’une semaine, fort est à parier qu’il reste encore plusieurs friandises dans les sacs généreusement remplis le soir du 31 octobre dernier. 

Quel bonheur pour tout enfant que de se régaler de ce butin formé de mille et un petits plaisirs sucrés ! 

Toutefois, malgré cela, une ombre persiste toujours d’une année à l’autre : la crainte de découvrir un item dissimulé à l’intérieur des friandises et pouvant occasionner des blessures importantes. 

C’est pourquoi il est très fortement recommandé de toujours vérifier soigneusement l’ensemble des bonbons recueillis. 

Or, dans les jours qui ont suivi la tournée et la récolte de cette année, la Sûreté du Québec du poste de Wotton confirme avoir reçu un signalement selon lequel qu’une aiguille aurait été retrouvée dans une barre de chocolat, mais on ne rapporte fort heureusement pas de blessure. 

Au moment d’écrire ces lignes, il s’agissait fort heureusement toujours d’un cas isolé et aucun secteur en particulier ne fut précisé par le service de police de la MRC des Sources, qui demande à la population de redoubler de vigilance en s’assurant de bien vérifier la totalité des friandises recueillies et signaler immédiatement toutes découvertes pouvant mettre en jeu la sécurité.

