Vol dans une résidence de Saint-François : la SQ enquête !

durée 7 novembre 2025 | 00h00
Par Ghislain Allard

Journaliste

Saint-François-Xavier-de-Brompton — Les policiers de la Sûreté du Québec du Val-Saint-François enquêtent actuellement sur une introduction par effraction et un vol dans une résidence à Saint-François-Xavier-de-Brompton. Le crime est survenu le 10 octobre dernier.

« Les propriétaires étaient absents depuis quelques jours. Les suspects en ont profité pour s’introduire dans la maison en forçant une fenêtre de la porte menant au sous-sol », raconte la sergente Cathie Faucher, responsable du poste de la Sûreté du Québec à Richmond.

Les malfaiteurs sont repartis avec deux ordinateurs et avec des bijoux

Bien sûr, le dossier fait l’objet d’une enquête. « Nous invitons les gens à nous appeler s’ils ont été témoins ou détiennent des informations », demande la policière de la Sûreté du Québec.

