Windsor : un homme arrêté pour des introductions par effraction

durée 3 novembre 2025 | 00h00
Par Ghislain Allard

Journaliste

Windsor — Les policiers de la Sûreté du Québec du Val-Saint-François ont procédé à l’arrestation d’un individu de 34 ans pour des introductions par effraction.

« Un citoyen nous a appelés pour nous dire qu’un individu rôdait sur les propriétés de résidents dans le secteur des rues Allen, Hébert et de la 5e avenue à Windsor », raconte la sergente Cathie Faucher, responsable du poste de la Sûreté du Québec à Richmond.

L’arrestation est survenue le 9 octobre dernier. « L’homme sondait les portes de remises, de voitures et de maisons. Un témoin l’a vu se rendre à l’arrière d’une cour clôturée et s’introduire dans la remise. Il s’est ensuite dirigé vers la résidence et a tourné la poignée de porte et fouillé dans la boîte aux lettres », relate la policière de la SQ.

Les policiers l’ont alors interpellé et ont procédé à son arrestation. Le suspect a été libéré sous certaines conditions.

