Introduction par effraction à l’Hôtel-Motel St-Régis de Danville
Danville — Les policiers de la sûreté du Québec ont été appelés à se rendre du côté de Danville deux fois plutôt qu’une au matin du 20 octobre dernier, alors qu’autant d’introduction par effraction fut signalée.
Il était tout d’abord 4 h 15 lorsqu’un premier appel est entré au poste de la SQ des Sources pour un événement survenu à l’Hôtel-Motel St-Régis sur la route 116, sur place, les policiers ont constaté qu’une des chambres du commerce avait été la cible de cambrioleurs où des outils furent le butin du larcin.
Quelques heures plus tard, soit aux alentours de 10 h 25, un second signalement amena les agents sur la rue Roux où une autre introduction par effraction, cette fois dans une roulotte, avait eu lieu.
Le maître-chien fut aussi appelé sur place, après que les policiers eurent aperçu un suspect quitter les lieux à pied. Un total de six personnes âgées dans la trentaine, quatre hommes et deux femmes ont par la suite fait l’objet d’arrestation.
Selon les informations obtenues de la part du responsable de poste à Wotton, M. Martin Paquet, les suspects provenaient tous de l’extérieur de la région, soit Sherbrooke, Québec, Victoriaville et Plessisville.
À noter que les biens volés furent heureusement récupérés et que les suspects dans cette affaire furent ensuite libérés par sommation.
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