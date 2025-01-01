Vol sur le terrain de camping

Racine — Les enquêteurs de la Sûreté du Québec du Val-Saint-François enquêtent actuellement sur un vol survenu au terrain de camping de la plage McKenzie à Racine.

« Le 17 septembre, un dossier a été ouvert pour une intro par effraction et pour un vol de moins 5000 $ à Racine.

Le vol est survenu dans la nuit du 15 au 16 septembre », raconte la sergente Cathie Faucher, responsable du poste de la Sûreté du Québec à Richmond.Sur les lieux, les propriétaires de l’endroit ont entre autres constaté le vol d’une friteuse et de deux téléviseurs.

« Le suspect a été capté sur caméras et l’enquête est en cours », souligne la policière