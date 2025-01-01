X
Rechercher
Publicité

Vol sur le terrain de camping

durée 16 octobre 2025 | 04h00
Par Ghislain Allard

Journaliste

Racine — Les enquêteurs de la Sûreté du Québec du Val-Saint-François enquêtent actuellement sur un vol survenu au terrain de camping de la plage McKenzie à Racine.

« Le 17 septembre, un dossier a été ouvert pour une intro par effraction et pour un vol de moins 5000 $ à Racine. 

Le vol est survenu dans la nuit du 15 au 16 septembre », raconte la sergente Cathie Faucher, responsable du poste de la Sûreté du Québec à Richmond.Sur les lieux, les propriétaires de l’endroit ont entre autres constaté le vol d’une friteuse et de deux téléviseurs.

« Le suspect a été capté sur caméras et l’enquête est en cours », souligne la policière

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Un conducteur obligé de payer une amende de 1536 $

14 octobre 2025 | 6h43

Un conducteur obligé de payer une amende de 1536 $

Richmond — La sûreté du Québec du Val-Saint-François a mené, le 30 septembre dernier, une opération relative à la sécurité routière. Ainsi, les policiers ont capté une voiture roulant à 129 km/h dans une zone de 50 km/h sur la route 116 à Richmond. Le conducteur a écopé d’une amende de 1536 $ plus 14 points d’inaptitude. Son permis a également ...

LIRE LA SUITE
Poursuite policière sur la route 243

10 octobre 2025 | 6h30

Poursuite policière sur la route 243

Windsor — Les policiers de la Sûreté du Québec du Val-Saint-François ont dû prendre part à une poursuite sur une distance de 12 kilomètres jusqu’à la rue Principale à Windsor.  « À la suite d’une infraction au Code de la sécurité routière, l’individu a refusé de s’immobiliser. Il a commis plusieurs fautes, dont un excès de vitesse et un ...

LIRE LA SUITE
Les policiers ont à l’œil les cyclomoteurs

29 septembre 2025 | 4h01

Les policiers ont à l’œil les cyclomoteurs

Windsor — Les policiers de la Sûreté du Québec du Val-Saint-François surveillent de façon soutenue les cyclomoteurs circulant dans les secteurs scolaires. Ainsi, le 11 septembre, sur l’heure du dîner et à la sortie des classes, les policiers ont émis six constats d’infraction dans les secteurs scolaires de Windsor et de Valcourt. « Entre ...

LIRE LA SUITE