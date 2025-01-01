X
Un conducteur obligé de payer une amende de 1536 $

durée 14 octobre 2025 | 06h43
Par Ghislain Allard

Journaliste

Richmond — La sûreté du Québec du Val-Saint-François a mené, le 30 septembre dernier, une opération relative à la sécurité routière.

Ainsi, les policiers ont capté une voiture roulant à 129 km/h dans une zone de 50 km/h sur la route 116 à Richmond.

Le conducteur a écopé d’une amende de 1536 $ plus 14 points d’inaptitude. Son permis a également été suspendu.

Un automobiliste commet un grand excès de vitesse s’il dépasse la limite autorisée de 40 km/h ou plus dans une zone où la vitesse est limitée à 60 km/h ou moins ; de 50 km/h ou plus dans une zone où la vitesse est limitée à plus de 60 km/h mais à 90 km/h au maximum ; ou de 60 km/h ou plus dans une zone où la vitesse est limitée à 100 km/h ou plus.

