Poursuite policière sur la route 243

durée 10 octobre 2025 | 06h30
Par Ghislain Allard

Journaliste

Windsor — Les policiers de la Sûreté du Québec du Val-Saint-François ont dû prendre part à une poursuite sur une distance de 12 kilomètres jusqu’à la rue Principale à Windsor. 

« À la suite d’une infraction au Code de la sécurité routière, l’individu a refusé de s’immobiliser. Il a commis plusieurs fautes, dont un excès de vitesse et un dépassement illégal », précise la sergente Cathie Faucher, responsable du poste de la Sûreté du Québec à Richmond. 

Ayant commis une action susceptible de mettre en péril la vie, l’individu a reçu une amende de 1586 $ plus quatre points d’inaptitude.

