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Faits divers

Encore l’alcool au volant…

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Ulverton — Les policiers de la Sûreté du Québec de la MRC du Val-Saint-François ont intercepté, le 5 septembre dernier, une femme avec les facultés affaiblies. 

C’est l’appel d’un citoyen qui a mis les policiers sur la piste. Il suivait le véhicule depuis Ulverton sur l’autoroute 55 en direction nord.

« Le véhicule passait de la voie de gauche sur l’autoroute allant près du terre-plein central et l’accotement de droite. La femme a donc été interceptée sur l’autoroute par les agents de la MRC Val-St-François et arrêtée pour conduite avec les capacités affaiblies avec un taux de 130 mg », raconte la sergente Cathie Faucher, responsable du poste de la Sûreté du Québec à Richmond. 

Rappelons qu’il en coûtera un minimum de 1750 $, en plus des inconvénients non chiffrables et des frais variables, comme le casier judiciaire, les frais d’avocat, les frais liés à l’antidémarreur (variables selon la durée), l’augmentation de la prime d’assurance automobile et autres frais, comme les frais de greffe, la contribution au régime d’indemnisation des victimes d’actes criminels (IVAC), etc.

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