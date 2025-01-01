X
Rechercher
Publicité

Les policiers ont à l’œil les cyclomoteurs

durée 29 septembre 2025 | 04h01
Par Ghislain Allard

Journaliste

Windsor — Les policiers de la Sûreté du Québec du Val-Saint-François surveillent de façon soutenue les cyclomoteurs circulant dans les secteurs scolaires.

Ainsi, le 11 septembre, sur l’heure du dîner et à la sortie des classes, les policiers ont émis six constats d’infraction dans les secteurs scolaires de Windsor et de Valcourt.

« Entre autres, les policiers ont donné un constat d’infraction pour un système d’échappement non conforme d’un cyclomoteur. Un autre a été remis à un conducteur de moins de 16 ans ayant transporté un passager. Finalement, un constat a été émis pour avoir porté un casque non conforme », précise la sergente Cathie Faucher, responsable du poste de la Sûreté du Québec à Richmond.

D’autres opérations sont à venir dans les secteurs des écoles secondaires de la MRC du Val-Saint-François.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Encore l’alcool au volant…

28 septembre 2025 | 4h00

Encore l’alcool au volant…

Ulverton — Les policiers de la Sûreté du Québec de la MRC du Val-Saint-François ont intercepté, le 5 septembre dernier, une femme avec les facultés affaiblies.  C’est l’appel d’un citoyen qui a mis les policiers sur la piste. Il suivait le véhicule depuis Ulverton sur l’autoroute 55 en direction nord. « Le véhicule passait de la voie de gauche ...

LIRE LA SUITE
Une collision entre un cyclomoteur et une voiture fait un blessé à Val-des-Sources

25 septembre 2025 | 4h00

Une collision entre un cyclomoteur et une voiture fait un blessé à Val-des-Sources

Val-des-Sources — Un jeune conducteur de cyclomoteur a subi d’importantes blessures le 4 septembre dernier, alors que celui-ci est entré en collision avec un véhicule à la jonction d’une intersection routière au cœur de la ville de Val-des-Sources. Selon les informations obtenues de la part de la Sûreté du Québec du poste des Sources, l’accident, ...

LIRE LA SUITE
Fraude par carte : la SQ procède à une arrestation

18 septembre 2025 | 16h06

Fraude par carte : la SQ procède à une arrestation

Val-Saint-François — Les policiers de la Sûreté du Québec du poste de la MRC du Val-Saint-François ont procédé à l’arrestation d’un individu lié à une fraude par carte bancaire. « Il est pertinent d’aviser les citoyens qu’il y a un réseau qui sévit sur la MRC depuis quelques jours », insiste la sergente Cathie Faucher, responsable de poste de la ...

LIRE LA SUITE