Les policiers ont à l’œil les cyclomoteurs

Windsor — Les policiers de la Sûreté du Québec du Val-Saint-François surveillent de façon soutenue les cyclomoteurs circulant dans les secteurs scolaires.

Ainsi, le 11 septembre, sur l’heure du dîner et à la sortie des classes, les policiers ont émis six constats d’infraction dans les secteurs scolaires de Windsor et de Valcourt.

« Entre autres, les policiers ont donné un constat d’infraction pour un système d’échappement non conforme d’un cyclomoteur. Un autre a été remis à un conducteur de moins de 16 ans ayant transporté un passager. Finalement, un constat a été émis pour avoir porté un casque non conforme », précise la sergente Cathie Faucher, responsable du poste de la Sûreté du Québec à Richmond.

D’autres opérations sont à venir dans les secteurs des écoles secondaires de la MRC du Val-Saint-François.