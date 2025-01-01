X
Une collision entre un cyclomoteur et une voiture fait un blessé à Val-des-Sources

durée 25 septembre 2025 | 04h00
Par Richard Lefebvre

Journaliste

Val-des-Sources — Un jeune conducteur de cyclomoteur a subi d’importantes blessures le 4 septembre dernier, alors que celui-ci est entré en collision avec un véhicule à la jonction d’une intersection routière au cœur de la ville de Val-des-Sources.

Selon les informations obtenues de la part de la Sûreté du Québec du poste des Sources, l’accident, qui est survenu vers 15 h 52 en fin d’après-midi le jeudi, aurait été causé par le dépassement illégal de deux véhicules consécutifs de la part du cyclomotoriste.

En effet, toujours selon les policiers, le jeune conducteur aurait effectué une manœuvre de dépassement à l’approche d’une intersection et c’est à ce moment que le second véhicule qu’il tentait de dépasser a entrepris en toute légalité un virage à gauche dans l’intersection, heurtant du même coup le conducteur d’âge mineur.

Ce dernier a été conduit au CHUS de l’Estrie pour y soigner ses blessures, mais on rapporte fort heureusement ne pas craindre pour sa vie.

Soulignons par ailleurs qu’il avait été interpellé par la patrouille à vélo près de la 3e avenue quelques jours plus tôt pour avoir fait preuve d’un comportement dangereux au volant. Des constats d’infractions totalisant 1696 $ lui avaient alors été signifiés.

