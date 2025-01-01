Fraude par carte : la SQ procède à une arrestation

Val-Saint-François — Les policiers de la Sûreté du Québec du poste de la MRC du Val-Saint-François ont procédé à l’arrestation d’un individu lié à une fraude par carte bancaire.

« Il est pertinent d’aviser les citoyens qu’il y a un réseau qui sévit sur la MRC depuis quelques jours », insiste la sergente Cathie Faucher, responsable de poste de la MRC du Val-St-François de la Sûreté du Québec.

Leur méthode est de se présenter chez les gens en s’identifiant faussement comme agent de la paix ou représentant de la banque. Ils affirment que les cartes bancaires ont été fraudées et qu’ils doivent les récupérer.

Les gens donnent leurs cartes et c’est à ce moment qu’ils subissent une perte monétaire.

« Dans d’autres cas, ils le font par téléphone en demandant le numéro de carte. En aucun moment, un policier ou la banque ne va récupérer des cartes directement au domicile ou demander de l’information par téléphone. Les gens doivent donc demeurer très vigilants », soutient la sergente Faucher.

En cas de doute, les citoyens sont invités à communiquer avec la Sûreté du Québec. « Les gens peuvent nous transmettre des informations ou des images de caméras de surveillance s’ils en ont », ajoute la policière.

Pour l’instant, les secteurs de Richmond et de Valcourt sont particulièrement touchés par ce genre de fraude.

Au Canada, la fraude par carte de crédit est traitée sous l’article 342 du Code criminel, qui réprime le vol, la falsification ou l’utilisation non autorisée de cartes de crédit et de leurs informations. Cet acte constitue une infraction complexe, passible d’une peine maximale de 10 ans de prison en cas de procédure criminelle, ou d’une peine de deux ans moins un jour assortie d’une amende de 5 000 dollars en cas de procédure sommaire.