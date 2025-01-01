Vol dans la cabane du marqueur

Windsor — Un vol plutôt inusité est survenu le 26 août dernier au terrain de baseball de Windsor. Et ce n’est pas un vol de but…

En fait, le vol en question s’est déroulé dans la cabane du marqueur. L’individu aurait alors dérobé un haut-parleur et l’appareil servant à inscrire les pointages au tableau indicateur.

« Si quelqu’un possède des informations sur ce vol, nous souhaitons qu’il communique avec nous », de dire la sergente Cathie Faucher, responsable du poste de la MRC du Val-St-François de la Sûreté du Québec.

« À la Ville de Windsor, nous avons vérifié les images provenant des caméras de surveillance. D’ailleurs, nous allons sous peu nous affairer à installer un nouveau système », souligne David Maurice, chargé de projet et responsable des communications à la Ville de Windsor.