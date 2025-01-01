1696 $ d’amende pour un jeune conducteur de cyclomoteur à Val-des-Sources

Val-des-Sources — Un conducteur de cyclomoteur d’âge mineur se souviendra assurément longtemps de sa journée du mardi 2 septembre, alors que les policiers de la Sûreté du Québec l’ont intercepté pour conduite imprudente pendant l’heure du diner.

C’est à la suite de la réception de nombreuses plaintes en lien avec des conducteurs de cyclomoteurs ne respectant pas le code de la sécurité routière aux abords des écoles que le service de police de la MRC des Sources a initié une opération de surveillance en milieu de journée dès ce second jour de septembre.

Il n’aura fallu que peu de temps aux patrouilleurs avant d’apercevoir le conducteur ci-haut mentionné, circulant sur une seule roue au travers des étudiants et autres véhicules similaires au sien, le tout dans une zone scolaire de 30 km/h.

Selon le sergent Martin Paquette, responsable de poste pour les Sources, une fois intercepté, le mineur s’est vu remettre un constat d’infraction de 1273 $ pour conduite imprudente, auquel est venu s’ajouter un autre constat de 423 $ en raison du fait que le jeune conducteur circulait avec un véhicule non assuré.

Le véhicule a été remorqué et les parents du mineur ont été avisés.

Le sergent Paquette portait à l’attention que plusieurs conducteurs de cyclomoteurs ont été interceptés et avisés au cours des derniers jours, à l’effet qu’il n’y aurait aucune tolérance en lien avec les comportements imprudents.

Rappelons qu’avec la période de rentrée solaire, les policiers sont à effectuer plusieurs opérations en sécurité routière aux abords des établissements scolaires de la région. Les policiers seront présents et visibles, en véhicules patrouille, à moto, à vélo et à pied.

Ils travailleront en prévention et répression des comportements dangereux pour un partage de la route entre conducteurs, piétons et automobilistes. Le respect de la nouvelle limite de vitesse de 40 km/h à Val-des-Sources est également une priorité, afin de réduire au maximum le nombre de collisions avec blessés ou décès.