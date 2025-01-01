X
Le voleur à moto épinglé par les policiers de la SQ

durée 10 septembre 2025 | 04h00
Par Ghislain Allard

Journaliste

Windsor — Les policiers de la Sûreté du Québec ont arrêté le motocycliste qui aurait commis deux vols qualifiés sur le territoire de la Ville de Windsor. 

« À la suite d’une enquête, le suspect a pu être arrêté par les policiers de la Sûreté du Québec », confirme Louis-Philippe Ruel, porte-parole de la Sûreté du Québec.

Dans les deux cas, c’est un motocycliste qui se présente sur place ; il entre dans le commerce, avec son habit de motocycliste. Dans les deux cas, il portait le même manteau. Il gardait son casque et portait des lunettes de soleil. Il s’avançait près du commis et demandait l’argent de la caisse.

Ainsi, le 28 juillet, un individu s’est présenté dans un premier dépanneur. À cet endroit, la caissière lui a dit de se servir dans la caisse. Il est donc reparti avec quelques dollars à bord de sa moto. Dans ce cas, il a présenté une arme à feu. 

Le 1er août, le même motocycliste s’est rendu dans un autre dépanneur à Windsor. À cet endroit, il n’a pas présenté d’arme à feu. Il avait un sac à dos dans les mains. Lorsqu’il a demandé l’argent à la caisse, le propriétaire du dépanneur lui a refusé de lui donner l’argent en fermant son tiroir-caisse. Il l’a ensuite chassé du dépanneur. Le motocycliste est donc reparti bredouille sur sa moto…

 

 

