Arrêté pour ivresse à Richmond

Richmond — Un homme devra payer l’amende pour s’être retrouvé ivre sur un terrain public à Richmond.

Les policiers de la Sûreté du Québec ont donné le constat d’infraction le 23 août en vertu de l’article 194 des règlements municipaux qui stipule qu’on ne peut se trouver ivre ou intoxiqué par l’alcool ou par toute autre forme de drogue ou de médicament dans un endroit public.

« Un peu après minuit, l’individu était couché sur le gazon sur un terrain public à Richmond. Les policiers l’ont alors interpellé et demandé de quitter », raconte la sergente Cathie Faucher, Responsable de poste de la MRC du Val-Saint-François de la Sûreté du Québec.

L’individu a refusé d’obtempérer ; il était fortement intoxiqué. « Il a été placé en garde à vue au poste de police le temps de faire estomper les effets de l’alcool et libéré quelques heures plus tard », ajoute la policière de la Sûreté du Québec.