X
Rechercher
Publicité

Arrêté pour ivresse à Richmond

durée 6 septembre 2025 | 04h00
Par Ghislain Allard

Journaliste

Richmond — Un homme devra payer l’amende pour s’être retrouvé ivre sur un terrain public à Richmond.

Les policiers de la Sûreté du Québec ont donné le constat d’infraction le 23 août en vertu de l’article 194 des règlements municipaux qui stipule qu’on ne peut se trouver ivre ou intoxiqué par l’alcool ou par toute autre forme de drogue ou de médicament dans un endroit public.

« Un peu après minuit, l’individu était couché sur le gazon sur un terrain public à Richmond. Les policiers l’ont alors interpellé et demandé de quitter », raconte la sergente Cathie Faucher, Responsable de poste de la MRC du Val-Saint-François de la Sûreté du Québec.

L’individu a refusé d’obtempérer ; il était fortement intoxiqué. « Il a été placé en garde à vue au poste de police le temps de faire estomper les effets de l’alcool et libéré quelques heures plus tard », ajoute la policière de la Sûreté du Québec.

 

 

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Il aurait commis 69 vols depuis 1984

3 septembre 2025 | 6h33

Il aurait commis 69 vols depuis 1984

Windsor – Les policiers du poste de Richmond de la Sûreté du Québec ont arrêté un individu qui aurait commis 69 vols depuis 1984, dont 28 depuis 2015. Il s’agit en fait d’un récidiviste du vol à l’étalage. En fait, l’individu a été arrêté après avoir commis un vol dans un restaurant de Windsor le 21 août. « Le suspect a été identifié par les ...

LIRE LA SUITE
La Sûreté du Québec sensibilise les agriculteurs sur la culture de cannabis illicite

31 août 2025 | 4h00

La Sûreté du Québec sensibilise les agriculteurs sur la culture de cannabis illicite

Wotton - Le 11 août dernier, les agents de la Sûreté du Québec du poste des Sources ont procédé à une opération de prévention auprès des agriculteurs de la région en matière de culture de cannabis illicite. En tout ce ne sont pas moins de 61 entreprises agricoles de la MRC qui furent touchées par l’activité de sensibilisation. Si certains se ...

LIRE LA SUITE
Les grands excès de vitesse continuent de s’additionner dans les Sources

30 août 2025 | 4h00

Les grands excès de vitesse continuent de s’additionner dans les Sources

Wotton — À la veille de la rentrée scolaire, le service de police de la Sûreté du Québec poursuit sont travail de vigilance sur les routes de la MRC des Sources, notamment en matière du respect des limites de vitesse et force est d’admettre que beaucoup de sensibilisation reste encore à faire alors que les constats pour grands excès de vitesse ...

LIRE LA SUITE