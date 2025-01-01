X
Rechercher
Publicité

Il aurait commis 69 vols depuis 1984

durée 3 septembre 2025 | 06h33
Par Ghislain Allard

Journaliste

Windsor – Les policiers du poste de Richmond de la Sûreté du Québec ont arrêté un individu qui aurait commis 69 vols depuis 1984, dont 28 depuis 2015.

Il s’agit en fait d’un récidiviste du vol à l’étalage. En fait, l’individu a été arrêté après avoir commis un vol dans un restaurant de Windsor le 21 août.

« Le suspect a été identifié par les policiers de la Sûreté du Québec à la suite du visionnement des caméras de surveillance », précise la sergente Cathie Faucher, Responsable de poste de la MRC du Val-Saint-François de la Sûreté du Québec. 

L’homme a été arrêté le 24 août à son domicile.

Le récidiviste a bien sûr comparu au palais de justice pour y être formellement accusé.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

La Sûreté du Québec sensibilise les agriculteurs sur la culture de cannabis illicite

31 août 2025 | 4h00

La Sûreté du Québec sensibilise les agriculteurs sur la culture de cannabis illicite

Wotton - Le 11 août dernier, les agents de la Sûreté du Québec du poste des Sources ont procédé à une opération de prévention auprès des agriculteurs de la région en matière de culture de cannabis illicite. En tout ce ne sont pas moins de 61 entreprises agricoles de la MRC qui furent touchées par l’activité de sensibilisation. Si certains se ...

LIRE LA SUITE
Les grands excès de vitesse continuent de s’additionner dans les Sources

30 août 2025 | 4h00

Les grands excès de vitesse continuent de s’additionner dans les Sources

Wotton — À la veille de la rentrée scolaire, le service de police de la Sûreté du Québec poursuit sont travail de vigilance sur les routes de la MRC des Sources, notamment en matière du respect des limites de vitesse et force est d’admettre que beaucoup de sensibilisation reste encore à faire alors que les constats pour grands excès de vitesse ...

LIRE LA SUITE
À 165 km/h dans une zone de 80 km/h à Stoke

28 août 2025 | 5h33

À 165 km/h dans une zone de 80 km/h à Stoke

Stoke — Les policiers de la Sûreté du Québec ont intercepté un jeune conducteur pour un grand excès de vitesse à Stoke. L’incident est survenu sur le quatrième rang vers 20 h 30. « Les policiers ont capté le conducteur fautif à 165 km/h dans une zone de 80 km/h. Il s’agissait d’un jeune mineur avec un permis probatoire », raconte la sergente ...

LIRE LA SUITE