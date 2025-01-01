Il aurait commis 69 vols depuis 1984

Windsor – Les policiers du poste de Richmond de la Sûreté du Québec ont arrêté un individu qui aurait commis 69 vols depuis 1984, dont 28 depuis 2015.

Il s’agit en fait d’un récidiviste du vol à l’étalage. En fait, l’individu a été arrêté après avoir commis un vol dans un restaurant de Windsor le 21 août.

« Le suspect a été identifié par les policiers de la Sûreté du Québec à la suite du visionnement des caméras de surveillance », précise la sergente Cathie Faucher, Responsable de poste de la MRC du Val-Saint-François de la Sûreté du Québec.

L’homme a été arrêté le 24 août à son domicile.

Le récidiviste a bien sûr comparu au palais de justice pour y être formellement accusé.