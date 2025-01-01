Les grands excès de vitesse continuent de s’additionner dans les Sources

Wotton — À la veille de la rentrée scolaire, le service de police de la Sûreté du Québec poursuit sont travail de vigilance sur les routes de la MRC des Sources, notamment en matière du respect des limites de vitesse et force est d’admettre que beaucoup de sensibilisation reste encore à faire alors que les constats pour grands excès de vitesse continuent de s’accumuler au fil des semaines et des mois qui passent.

Rappelons qu’une infraction classée comme « grand excès de vitesse » ne l’est pas pour rien, puisqu’elle correspond à une vitesse de plus de 40 km/h au-dessus de la limite permise dans une zone de 60 km/h ou moins, ou encore à plus de 50 km/h au-dessus de la limite permise dans une zone de 60 à 90 km/h, ou encore à plus de 60 km/h au-dessus de la limite permise dans une zone de 100 km/h ou plus.

Ainsi, peu avant midi le 15 août dernier, un conducteur âgé dans la trentaine de Ham-Sud a été capté circulant à une vitesse de 160 km/h dans une zone où la limite permise est de 90 km/h sur la route 255 à Wotton. L’individu en question s’est vu remettre un constat de 1461 $ et 14 points d’inaptitudes à son dossier de conduite en plus de voir son véhicule être remisé.

À noter également que les policiers avaient remis, un peu plus tôt au cours de cette même journée, un autre constat d’infraction pour excès de vitesse à un sexagénaire de Saint-Albert qui circulait quant à lui sur la route 116 à la hauteur de Kingsey Falls.

Ce dernier a été capté au volant de son véhicule à une vitesse de 138 km/h dans une zone de 90 km/h, ce qui lui a valu un constat de 391 $ et cinq points d’inaptitude.