La Sûreté du Québec sensibilise les agriculteurs sur la culture de cannabis illicite

durée 31 août 2025 | 04h00
Par Richard Lefebvre

Journaliste

Wotton - Le 11 août dernier, les agents de la Sûreté du Québec du poste des Sources ont procédé à une opération de prévention auprès des agriculteurs de la région en matière de culture de cannabis illicite.

En tout ce ne sont pas moins de 61 entreprises agricoles de la MRC qui furent touchées par l’activité de sensibilisation.

Si certains se sont vu remettre un dépliant d’information explicatif, d’autres ont reçu la visite d’agents qui sont passés échanger avec eux sur le sujet. Le service de police a de plus offert sa collaboration en vérifiant les terres de ces derniers, afin de déceler ou non la présence d’une culture de cannabis qui aurait notamment pu y être plantée à leur insu.

Avec la fin de l’été qui approche, le but de cet exercice était avant tout de mettre en garde les propriétaires contre les conséquences potentielles liées à la découverte de plants de cannabis sur leurs terrains, comme des accusations injustifiées ou la présence d’une clientèle criminelle.

Il va sans dire que l’initiative des agents de la SQ fut très bien accueillie et qu’elle fut considérée positivement par les agriculteurs et les citoyens ruraux.

Le moment était propice pour que les agents répondent aux interrogations de la population sur cette question.

Le service de police de la Sûreté du Québec rappelle que toute information sur la culture illicite peut être signalée en tout temps et de façon confidentielle en communiquant avec le poste des Sources ou encore avec la Centrale de l’information criminelle de la SQ au 1 800 659-4264.

