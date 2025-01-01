À 165 km/h dans une zone de 80 km/h à Stoke

Stoke — Les policiers de la Sûreté du Québec ont intercepté un jeune conducteur pour un grand excès de vitesse à Stoke.

L’incident est survenu sur le quatrième rang vers 20 h 30. « Les policiers ont capté le conducteur fautif à 165 km/h dans une zone de 80 km/h. Il s’agissait d’un jeune mineur avec un permis probatoire », raconte la sergente Cathie Faucher, du poste de la Sûreté du Québec à Richmond.

Le jeune conducteur s’est vu attribuer un constat d’infraction de 960 $ en plus de 18 points d’inaptitude.

« Ses parents ont dû venir récupérer la voiture. Le véhicule aurait pu être saisi pour une période de 30 jours. Mais, dans ce cas, les policiers n’ont pas voulu priver la famille de leur véhicule pour un mois », précise Mme Faucher.