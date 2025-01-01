X
À 171 km/h sur la 55 à Ulverton

durée 23 août 2025 | 07h12
Par Ghislain Allard

Journaliste

Ulverton — Peu avant 10 h, un policier du poste autoroutier de l’Estrie a intercepté le 8 août un véhicule qui circulait en grand excès de vitesse sur l’autoroute 55 près du kilomètre 94 en direction nord à Ulverton. Le conducteur a été capté alors qu’il circulait à une vitesse de 171 km/h dans une zone de 100 km/h. 

Le conducteur, un homme âgé de 23 ans, de Saint-Germain-de-Grantham, a reçu un constat d’infraction de 1461 $ assorti de 14 points d’inaptitude. Son permis de conduire a été suspendu pour une période de sept jours.

La Sûreté du Québec rappelle que la vitesse est l’une des premières causes de collisions mortelles à survenir sur les routes du Québec.

