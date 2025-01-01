X
Perquisition en matière de tabac de contrebande à Val-des-Sources

durée 20 août 2025 | 04h00
Par Richard Lefebvre

Journaliste

Val-des-Sources — Suite à une enquête et de l’information reçue de la part du public, les policiers de la Sûreté du Québec du poste de Wotton ont procédé à une perquisition en matière de tabac de contrebande en après-midi du mercredi 9 juillet dernier sur la rue Boisvert à Val-des-Sources. 

Sur place, une femme dans la cinquantaine, non connue des services policiers, a été prise en flagrant délit, alors que celle-ci sortait de la marchandise illicite de son véhicule au terme d’un transport de ravitaillement. 

En tout, ce sont plus de 11 458 cigarettes illégales qui furent saisies, en plus d’un véhicule Nissan Rogue à titre de bien infractionnel et ensuite remis à Revenu Québec. 

Selon le Sergent responsable du poste pour le secteur de la MRC des Sources, M. Martin Paquette, la preuve recueillie permet de soumettre un dossier de possession dans le but de trafic à Revenu Québec, lequel prendra charge de la suite des procédures dans ce dossier en lien avec la loi concernant l’impôt sur le tabac.

