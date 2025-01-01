Introduction par effraction au centre communautaire à Richmond

Richmond — Des malfaiteurs ont réussi à s’introduire par effraction au centre communautaire, situé au 820, rue Gouin à Richmond, face au poste de police. Ils ont alors occasionné des dommages importants à l’édifice.

Le vol s’est produit le 2 août. « L’alarme a sonné à 1 h 47. Les policiers sont arrivés sur place et ils ont constaté que la porte de secours sur le côté a été forcée avec un outil. À l’intérieur, ils ont vidé des machines distributrices. Ils ont fait un trou dans un mur pour avoir accès à un bureau. Le vol est minime, mais il y a pour quelques milliers de dollars en dommages », raconte la sergente Marie-Hélène Veilleux, de la Sûreté du Québec.

Ce serait le système d’alarme qui aurait fait fuir le suspect. Le dossier est sous enquête ; personne n’a été arrêté pour le moment.