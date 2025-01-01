X
Un motocycliste recherché pour deux vols qualifiés

durée 17 août 2025 | 04h00
Par Ghislain Allard

Journaliste

Windsor — Les policiers de la Sûreté du Québec recherchent activement un motocycliste qui aurait commis deux vols qualifiés sur le territoire de la Ville de Windsor. 

« Dans les deux cas, c’est un motocycliste qui se présente sur place ; il entre dans le commerce, avec son habit de motocycliste. Dans les deux cas, il portait le même manteau. Il gardait son casque et portait des lunettes de soleil. Il s’avançait près du commis et demandait l’argent de la caisse », raconte la sergente Marie-Hélène Veilleux, de la Sûreté du Québec.

Ainsi, le 28 juillet, un individu est entré dans un dépanneur de Windsor. « À cet endroit, la caissière lui a dit de se servir dans la caisse. Il est donc reparti avec quelques dollars à bord de sa moto. Dans ce cas, il a présenté une arme à feu », souligne la sergente de la SQ.

Le 1er août, le même motard s’est rendu a un autre dépanneur de Windsor. « À cet endroit, il n’a pas présenté d’arme à feu. Il tenait un sac à dos dans ses mains. Lorsqu’il a demandé l’argent à la caisse, le propriétaire du dépanneur lui a refusé de lui donner l’argent en fermant son tiroir-caisse. Il l’a ensuite chassé du dépanneur. Le motocycliste est donc reparti bredouille sur sa moto », soutient la policière. 

Le dossier est actuellement sur le bureau des enquêtes à la Sûreté du Québec. Le motocycliste est activement recherché par les autorités policières. 

« Nous travaillons très fort pour identifier le suspect dans le but d’en venir à une arrestation pour vols qualifiés », termine Mme Veilleux.

