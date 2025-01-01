X
Rechercher
Publicité

Deux interceptions pour grand excès de vitesse s’ajoutent dans la région

durée 14 août 2025 | 04h00
Par Richard Lefebvre

Journaliste

Wotton — Le service de police de la sûreté du Québec du poste des Sources rapporte deux situations de grand excès de vitesse  sur les routes de la région durant la période des vacances de la construction. 

En effet, un premier événement est survenu peu après 7 h 30 au matin du 26 juillet dernier, alors que lors d’une opération cinémomètre effectuée sur la rte 216 près de Stoke, un conducteur âgé dans la quarantaine Dudswell a vu son véhicule être capté à la vitesse de 157 km/h dans une zone de 90 km/h. 

Un constat d’infraction de 1386 $ lui a été remis en plus de 14 points d’inaptitudes à son dossier. Son permis de conduire a aussi été suspendu pour une période de sept jours. 

Quelques jours plus tard, soit le mardi 29 juillet vers 13 h 30, un automobiliste de 20 ans de la région d’Acton Vale s’est quant à lui vu remettre un constat de 1099 $ et 10 points d’inaptitudes, en plus de voir son permis être également suspendu pour sept jours après que ce dernier fut capté par cinémomètre alors qu’il circulait à 126 km/h dans une zone où la limite permise est de 70 km/h sur la route 116 à Danville.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Il tente de camoufler sa moto, mais les policiers la retrouvent

13 août 2025 | 6h36

Il tente de camoufler sa moto, mais les policiers la retrouvent

Windsor — Un motocycliste a donné bien du fil à retordre aux policiers de la Sûreté du Québec de la MRC du Val-Saint-François.  L’affaire a débuté sur la route 249, dans le secteur de la 8e avenue à Windsor. « Un patrouilleur a aperçu une moto dont la plaque d’immatriculation avait été pliée pour qu’on ne puisse pas la lire. Le policier a voulu ...

LIRE LA SUITE
Les policiers procèdent à trois arrestations

6 août 2025 | 6h33

Les policiers procèdent à trois arrestations

Val-des-Sources — Les policiers de la Sûreté du Québec ont procédé à trois arrestations relativement à des intrusions sur les lieux de la mine Jeffrey, dont une pour vol de métaux.  Les policiers souhaitent rappeler que l’accès à ce terrain privé est strictement interdit à toute personne non autorisée « Le terrain est clôturé. C’est un site ...

LIRE LA SUITE
Grand excès de vitesse à Wotton

5 août 2025 | 4h00

Grand excès de vitesse à Wotton

Wotton — Le 14 juillet vers 9 h, les policiers ont capté au cinémomètre le véhicule d’un autre conducteur âgé de 21 ans qui circulait à une vitesse de 102 km/h dans une zone où la limite permise est de 50 km/h sur la rue St-Jean à Wotton.  Le jeune homme n’était pas au bout de ses peines, alors que ce dernier était aux commandes de son véhicule ...

LIRE LA SUITE