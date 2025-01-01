Deux interceptions pour grand excès de vitesse s’ajoutent dans la région

Wotton — Le service de police de la sûreté du Québec du poste des Sources rapporte deux situations de grand excès de vitesse sur les routes de la région durant la période des vacances de la construction.

En effet, un premier événement est survenu peu après 7 h 30 au matin du 26 juillet dernier, alors que lors d’une opération cinémomètre effectuée sur la rte 216 près de Stoke, un conducteur âgé dans la quarantaine Dudswell a vu son véhicule être capté à la vitesse de 157 km/h dans une zone de 90 km/h.

Un constat d’infraction de 1386 $ lui a été remis en plus de 14 points d’inaptitudes à son dossier. Son permis de conduire a aussi été suspendu pour une période de sept jours.

Quelques jours plus tard, soit le mardi 29 juillet vers 13 h 30, un automobiliste de 20 ans de la région d’Acton Vale s’est quant à lui vu remettre un constat de 1099 $ et 10 points d’inaptitudes, en plus de voir son permis être également suspendu pour sept jours après que ce dernier fut capté par cinémomètre alors qu’il circulait à 126 km/h dans une zone où la limite permise est de 70 km/h sur la route 116 à Danville.