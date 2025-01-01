X
Rechercher
Publicité

Il tente de camoufler sa moto, mais les policiers la retrouvent

durée 13 août 2025 | 06h36
Par Ghislain Allard

Journaliste

Windsor — Un motocycliste a donné bien du fil à retordre aux policiers de la Sûreté du Québec de la MRC du Val-Saint-François. 

L’affaire a débuté sur la route 249, dans le secteur de la 8e avenue à Windsor. « Un patrouilleur a aperçu une moto dont la plaque d’immatriculation avait été pliée pour qu’on ne puisse pas la lire. Le policier a voulu l’intercepter. Le motocycliste a fait comme s’il voulait s’arrêter, mais il a plutôt changé de direction pour s’enfuir vers Wotton », raconte la sergente Marie-Hélène Veilleux, de la Sûreté du Québec.

Une poursuite policière s’en est suivie. « Les policiers l’ont poursuivi sur quelques kilomètres pour ensuite abandonner la poursuite. « Après quoi, une opération de ratissage a eu lieu pour tenter de retrouver le suspect. Finalement, ils ont retrouvé la moto dans le secteur du 2e rang à Wotton. La moto était dissimulée dans la végétation, dans un champ près de la route. Ils ont également fait la découverte d’un casque à proximité », souligne Mme Veilleux. 

La moto a été saisie et des expertises seront réalisées. Le dossier est toujours sous enquête pour tenter d’identifier le suspect. Il pourrait être accusé de conduite dangereuse et de fuite. 

 

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Les policiers procèdent à trois arrestations

6 août 2025 | 6h33

Les policiers procèdent à trois arrestations

Val-des-Sources — Les policiers de la Sûreté du Québec ont procédé à trois arrestations relativement à des intrusions sur les lieux de la mine Jeffrey, dont une pour vol de métaux.  Les policiers souhaitent rappeler que l’accès à ce terrain privé est strictement interdit à toute personne non autorisée « Le terrain est clôturé. C’est un site ...

LIRE LA SUITE
Grand excès de vitesse à Wotton

5 août 2025 | 4h00

Grand excès de vitesse à Wotton

Wotton — Le 14 juillet vers 9 h, les policiers ont capté au cinémomètre le véhicule d’un autre conducteur âgé de 21 ans qui circulait à une vitesse de 102 km/h dans une zone où la limite permise est de 50 km/h sur la rue St-Jean à Wotton.  Le jeune homme n’était pas au bout de ses peines, alors que ce dernier était aux commandes de son véhicule ...

LIRE LA SUITE
Grand excès de vitesse à Danville

4 août 2025 | 4h00

Grand excès de vitesse à Danville

Danville  — En dépit des avertissements émis et de plusieurs situations similaires relevées au cours des derniers mois, voire de la dernière année, les constats pour grand excès de vitesse continuent d’affluer sur les routes de la MRC des Sources.  Un jeune homme de 21 ans a été intercepté vers 11 h le dimanche 13 juillet, alors qu’il circulait à ...

LIRE LA SUITE