Il tente de camoufler sa moto, mais les policiers la retrouvent

Windsor — Un motocycliste a donné bien du fil à retordre aux policiers de la Sûreté du Québec de la MRC du Val-Saint-François.

L’affaire a débuté sur la route 249, dans le secteur de la 8e avenue à Windsor. « Un patrouilleur a aperçu une moto dont la plaque d’immatriculation avait été pliée pour qu’on ne puisse pas la lire. Le policier a voulu l’intercepter. Le motocycliste a fait comme s’il voulait s’arrêter, mais il a plutôt changé de direction pour s’enfuir vers Wotton », raconte la sergente Marie-Hélène Veilleux, de la Sûreté du Québec.

Une poursuite policière s’en est suivie. « Les policiers l’ont poursuivi sur quelques kilomètres pour ensuite abandonner la poursuite. « Après quoi, une opération de ratissage a eu lieu pour tenter de retrouver le suspect. Finalement, ils ont retrouvé la moto dans le secteur du 2e rang à Wotton. La moto était dissimulée dans la végétation, dans un champ près de la route. Ils ont également fait la découverte d’un casque à proximité », souligne Mme Veilleux.

La moto a été saisie et des expertises seront réalisées. Le dossier est toujours sous enquête pour tenter d’identifier le suspect. Il pourrait être accusé de conduite dangereuse et de fuite.