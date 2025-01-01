X
Un motocycliste perd la vie à Ulverton

durée 15 août 2025 | 04h00
Par Ghislain Allard

Journaliste

Ulverton — Un motocycliste a perdu la vie sur la route 143 à Ulverton.

L’accident mortel est survenu le 30 juillet vers 19 h, à proximité du 409, route 143, à Ulverton, entre le chemin Simpson et le chemin de l’Église.

« L’homme de 49 ans a perdu la vie. Il s’agit d’un face-à-face avec une autre voiture. À grande vitesse, la moto s’est retrouvée à sens inverse dans une courbe. Le motocycliste est mort sur le coup ; il n’a eu aucune chance », raconte la sergente Marie-Hélène Veilleux, de la Sûreté du Québec. 

La conductrice de l’autre véhicule s’en sort sans blessure.

Un agent enquêteur en collision a été dépêché sur les lieux pour tenter de faire la lumière sur les circonstances de l’accident.

 

