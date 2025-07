Sortie de route et conduite avec les facultés affaiblies

Wotton — Un autre événement est survenu quelques jours plus tôt sur la rue St-Jean à Wotton, alors qu’il était 1 h 36 dans la nuit du 5 juillet dernier, quand la SQ du poste des Sources fut appelée à se rendre sur les lieux d’une collision avec blessé.

Selon les informations recueillies auprès du service de police, le véhicule qui se trouvait seul sur la route au moment des faits, aurait dévié de sa route sur une ligne droite et effectué une sortie de route.

Dès leur arrivée sur les lieux, les policiers ont remarqué des problèmes de coordination et de diction chez le conducteur, en plus de percevoir une forte odeur d’alcool sur son haleine et de constater que son vêtement était à l’envers.

Plusieurs cannettes de bière furent d’ailleurs localisées à l’intérieur et à l’extérieur du véhicule impliqué. Traité sur place pour des lacérations mineures, l’homme âgé dans la trentaine et domicilié à Ascot Corner fut transporté par ambulance au centre hospitalier où son état de santé fut jugé hors de danger.

Un prélèvement sanguin a été demandé afin de déterminer le taux d’alcoolémie et d’intoxication dans ce dossier.