Une importante sortie de route sur le boulevard Saint-Luc à Val-des-Sources

Val-des-Sources — Il était aux alentours de 6 h 10 au matin du premier juillet dernier, lorsque les policiers de la sûreté du Québec du poste de Wotton ont été appelés à se rendre sur les lieux d’une sortie de route sur le boulevard Saint-Luc, au cœur de la ville de Val-des-Sources.

Sur place, les agents ont découvert une voiture de marque Chevrolet Cobalt de couleur rouge qui avait littéralement enfoncé et passé à travers la clôture de protection menant au site de l’ancienne mine Jeffrey.

Bien que ce soit une situation inhabituelle et encore inexpliquée, il est inutile de spécifier que la conductrice valsourcienne, âgée de la trentaine, aurait pu subir des conséquences humaines encore bien plus regrettables. Heureusement, on ne rapporte aucune blessure grave.

Cependant, les vérifications d’usage ont rapidement amené les policiers à donner plusieurs constats d’infractions, notamment parce que la plaque d’immatriculation était factice, que le véhicule n’était pas autorisé à circuler, que la conductrice n’avait pas le droit de conduire, que les papiers d’immatriculation et d’assurance étaient manquants.

Mentionnons toutefois que l’alcool ou la drogue ne seraient pas en cause dans cette affaire.