Grand excès de vitesse à Saint-Georges-de-Windsor

Saint-Georges-de-Windsor — Lors d’une opération en sécurité routière qui se déroulait le vendredi 27 juin dernier, les policiers de la SQ du poste des Sources ont intercepté un véhicule circulant à grande vitesse à Saint-Georges-de-Windsor.

Ainsi, vers 6 h 25, les policiers ont capté une voiture de marque Mazda CX-5 circulant à une vitesse de 145 km/h dans une zone où la limite permise est de 90 km/h.

Le conducteur fautif, âgé dans la quarantaine, s’est vu remettre un constat d’infraction de 1098 $ et 10 points d’inaptitudes, en plus de voir son permis de conduire être suspendu sur le champ pour une période de sept jours.

Rappelons que, selon le Code de la sécurité routière du Québec, on commet un grand excès de vitesse si on dépasse de 40 km/h ou plus la limite de vitesse permise dans une zone de 60 km/h ou moins, de 50 km/h ou plus la limite de vitesse permise dans une zone de plus de 60 km/h et d’au plus 90 km/h, ou encore de 60 km/h ou plus la limite de vitesse permise dans une zone de 100 km/h ou plus.

Ajoutons à cela que les sanctions s’alourdissent substantiellement en cas de récidive.

« Depuis le 1er avril 2008, si l’on vous déclare coupable d’un grand excès de vitesse, cette infraction est prise en considération pendant 10 ans. Cela signifie que, si vous commettez un ou plusieurs autres grands excès de vitesse dans les 10 ans suivant une déclaration de culpabilité, vous recevrez une sanction plus sévère. »