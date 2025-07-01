Vague d’introductions par effraction dans le secteur de Saint-Denis

Saint-Denis-de-Brompton — Les policiers de la Sûreté du Québec enquêtent actuellement sur une vague d’introductions par effraction qui ont été perpétrées dans le secteur de Saint-Denis-de-Brompton.

« Ce sont des résidences qui sont visées dans le secteur de Saint-Denis-de-Brompton. Ce sont des adolescents qui seraient à l’origine de cette vague de vols », souligne Cathie Faucher, chef du bureau de la Sûreté du Québec dans le Val-Saint-François.

Jusqu’à présent, les adolescents n’ont rien volé ou brisé de valeur. « Nous sommes actuellement en enquête pour ces vols par effraction. Ce sont sans doute des adolescents qui s’en permettent un peu trop », de dire Mme Faucher.

Grâce à des caméras de surveillance, les policiers ont en leur possession des photos des jeunes individus.