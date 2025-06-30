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Faits divers

Introduction par effraction à l’école Saint-Gabriel

Introduction par effraction à l’école Saint-Gabriel
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Windsor – Les policiers de la Sûreté du Québec ont eu à répondre le 5 juin à un appel relatif à une introduction par effraction à l’école Saint-Gabriel de Windsor.

« Après une courte enquête, les policiers de la SQ ont réussi à localiser trois jeunes âgés d’environ 15 ans. Ils ont été rencontrés avec leurs parents », raconte Cathie Faucher, chef de la police du bureau du Val-Saint-François.

Aucune accusation n’a été portée, mais ils ont reçu un sérieux avertissement.

« Les jeunes n’ont rien brisé. Ils ont plutôt flâné dans l’école », précise Mme Faucher.

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