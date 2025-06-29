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Faits divers

Vol à l’étalage : un suspect arrêté

Vol à l’étalage : un suspect arrêté
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Valcourt – Un homme a été arrêté pour un vol à l’étalage dans un IGA à Valcourt. L’incident est survenu le 13 juin.

« Il s’agit d’un récidiviste bien connu par les forces policières », souligne Cathie Faucher, chef du poste de la Sûreté du Québec du Val-Saint-François. 

L’homme en question, qui est resté détenu après son arrestation, devra donc répondre de ses gestes devant la justice. 

Il aurait entre autres volé des morceaux de viande dispendieux.

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