Volé au Saguenay ; retrouvé à Saint-Denis-de-Brompton

Saint-Denis-de-Brompton — Un bateau volé le 3 juin au Saguenay a finalement été retrouvé par les policiers de la Sûreté du Québec à Saint-Denis-de-Brompton.

« Le bateau en question a pu être retrouvé le jour même parce qu’il était muni d’un système de repérage. C’est de plus en plus populaire chez les automobilistes », souligne Cathy Faucher, chef du poste de la Sûreté du Québec dans le Val-Saint-François.

« C’est une bonne chose que les gens se munissent d’un système de repérage. Avec ça, nous sommes capables de les localiser et d’aller les chercher », ajoute Mme Faucher.