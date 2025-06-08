La poursuite se termine par une panne d’essence

Saint-François-Xavier-de-Brompton — Une panne d’essence a mis fin à une poursuite policière qui s’est déroulée dans la nuit de jeudi à vendredi sur l’autoroute 55 entre Saint-François-Xavier-de-Brompton et Ulverton, sur une trentaine de kilomètres.

Vers 1 h 30, un véhicule utilitaire sport a dépassé à une vitesse folle en direction nord un véhicule de la Sûreté du Québec. Les policiers se sont engagés dans une poursuite durant laquelle le fuyard a atteint une vitesse de 210 k/h.

« Le véhicule s’est ensuite immobilisé. Nous avons pensé qu’il voulait finalement collaborer avant de constater qu’il était en panne d’essence. Les policiers ont donc appréhendé de conducteur », raconte Audrey-Anne Bilodeau, porte-parole de la Sûreté du Québec

Le chauffard a reçu un constat d’infraction de plus de 2000 $ plus 24 points d’inaptitude.

Des accusations criminelles pourraient être portées puisque le conducteur a refusé de passer un test de dépistage d’alcool. Il a été libéré avec une citation à comparaître à une date ultérieure.