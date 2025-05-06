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Faits divers

Capté à 145 km/h dans une zone de 90 km/h à Danville

Capté à 145 km/h dans une zone de 90 km/h à Danville
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Danville— En toute fin d’après-midi le 17 avril dernier, lors d’une opération de cinémomètre, les policiers de la sûreté du Québec ont intercepté un automobiliste circulant à grande vitesse sur la route 116 à la hauteur de Danville.

Le véhicule du conducteur, un homme de 38 ans qui n’est pas originaire de la région, a été capté à une vitesse de 145 km/h dans une zone où la limite permise est de 90 km/h.

Ce dernier s’est vu remettre un constat d’infraction pour grand excès de vitesse au montant de 1099 $ en plus de 10 points d’inaptitude et son permis de conduire a également été suspendu sur le champ.

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