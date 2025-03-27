Série d’introductions par effraction à Val-des-Sources
Val-des-Sources — La Sûreté du Québec rapportait au cours des derniers jours une série de quatre introductions par effraction dans le secteur de Val-des-Sources.
Selon le sergent Martin Paquette, responsable de poste pour les Sources, le stratagème visant des résidences privées, est le même que ce que la région a connu pendant la période des fêtes.
En effet d’après ce qu’il nous a été permis d’apprendre, les malfaiteurs se sont introduits dans les maisons par le biais d’une porte non verrouillée durant le sommeil des occupants, pour ensuite en profiter pour s’emparer d’objets de valeurs, tels que des appareils électroniques, de l’argent, ou encore des cartes de débits et de crédits.
Le service de police désire rappeler à la population qu’il est important de s’assurer de bien verrouiller toutes les portes de son domicile, de même que celles de son véhicule, afin de prévenir ce type de crime.
De plus, si quelqu’un détient de l’information en lien avec l’un ou l’autre de ces événements ou bien tout autre acte criminel, il est possible de le signaler de manière anonyme à la centrale de l’information criminelle de la sûreté du Québec au 1-800-659-4264 ou encore par courriel à l’adresse [email protected].
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