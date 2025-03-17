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Faits divers

Opération d’impact en sécurité routière

Opération d’impact en sécurité routière
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Wotton — Les policiers du poste de la MRC des Sources ont récemment procédé à une opération d’impact, qui vise à mettre l’accent sur le respect de la sécurité routière, notamment en ce qui a trait à la vitesse et aux distractions au volant. 

En moins de quatre heures et demie le 4 mars dernier, soit de 7 h 30 à midi, 33 constats d’infraction ont été donnés dans les secteurs de Val-Des-Sources et Danville. 

Il est important de mentionner que ces opérations sont planifiées de façon aléatoire et visent à sécuriser le réseau routier en offrant une visibilité policière accrue.

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