Opération d’impact en sécurité routière

Wotton — Les policiers du poste de la MRC des Sources ont récemment procédé à une opération d’impact, qui vise à mettre l’accent sur le respect de la sécurité routière, notamment en ce qui a trait à la vitesse et aux distractions au volant.

En moins de quatre heures et demie le 4 mars dernier, soit de 7 h 30 à midi, 33 constats d’infraction ont été donnés dans les secteurs de Val-Des-Sources et Danville.

Il est important de mentionner que ces opérations sont planifiées de façon aléatoire et visent à sécuriser le réseau routier en offrant une visibilité policière accrue.