Un incendie endommage une partie du bâtiment intérieur de la salle des chevaliers de Colomb de Danville

Danville — Un incendie s’est déclaré ce vendredi 7 mars, à la salle des chevaliers de Colomb de Danville. Il était un peu avant 14 h lorsque les pompiers de la municipalité ont été appelés à se rendre au 77 de la 1re avenue afin de combattre un feu qui sévissait au sous-sol de l’édifice.

Selon des témoins rencontrés sur place, le brasier aurait vraisemblablement pris naissance dans la partie située sous la cuisine. La rapidité d’intervention des sapeurs aura permis d’épargner les étages supérieurs des dommages directs.

Le SSI aura ainsi mis un peu moins d’une heure afin de maîtriser l’incendie. Au moment d’écrire ces lignes, on ne rapporte fort heureusement aucun blessé, limitant les dommages au niveau matériel.

Devant l’inévitable résultat de la situation actuelle, l’organisation des Chevaliers du conseil 3322 n’a d’autre choix que d’annuler ses prochaines activités, y compris le traditionnel souper spaghetti mensuel qui était initialement prévu ce vendredi soir.

On ne connait pas encore l’étendue exacte des dégâts ni la valeur monétaire de celles-ci pour le moment, plus de détails à venir.