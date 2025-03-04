Début d’incendie contrôlé dans le secteur du rang 9 à Val-Joli
Val-Joli — Les pompiers de la Régie intermunicipale d’incendie de la région de Windsor ont mis moins d’une heure à contrôler un début d’incendie survenu dans la nuit de samedi à dimanche (le 2 mars) un peu après minuit dans le secteur du rang 9 à Val-Joli.
À l’arrivée des premières unités, le feu se situait sur le mur intérieur du côté de l’entrée principale du bâtiment. Les équipes ont progressé rapidement vers l’intérieur pour rabattre les flammes et limiter la propagation.
« Par chance, le bâtiment était muni d’un système de détection qui a alerté les responsables du bâtiment et qui permit de contacter rapidement les services d’urgence. « Nous avons maîtrisé l’incendie en moins d’une heure », rapporte le capitaine Carl Bourget de la Régie intermunicipale d’incendie de la région de Windsor.
Les pompiers de Windsor ont obtenu l’aide d’une équipe de Saint-Claude pour combattre l’incendie.
« Les dommages sont quand même importants à l’intérieur dû à la chaleur, à la fumée et à l’eau », précise le capitaine Bourget.
L’enquête sur la cause de l’incendie se poursuit. Elle est sous la responsabilité de la Régie intermunicipale d’incendie de la région de Windsor.
RECOMMANDÉS POUR VOUS
Un incendie réduit une maison mobile en cendres à Danville
Danville — Un incendie majeur s’est déclaré un peu avant l’heure du diner le mercredi 23 septembre dernier, dans une résidence du 11 de la rue Pierre dans le domaine Boudreau à Danville. Comme le secteur de la municipalité est situé aux abords de la ville de Val-des-Sources, ce sont une quinzaine de pompiers de la caserne 43 qui ont ...LIRE LA SUITE
Une nouvelle opération de sensibilisation « RADAR humain » réalisée à Danville
Danville — Le retour en classe des dernières semaines amène certainement son lot de rappel aux automobilistes et usagers de la route, de redoubler de prudence et de vigilance aux abords des écoles. Ainsi, les policiers de la Sûreté du Québec du poste de la MRC des Sources ont procédé, le lundi 14 septembre dernier, à une activité de ...LIRE LA SUITE
Une journée de patrouille en sentiers pour les agents de la SQ et la FQCQ
Wotton — Des policiers de la Sûreté du Québec du poste des Sources sont récemment montés à bord de véhicules tout-terrains et pris d’assaut les sentiers quad de la région, en compagnie de patrouilleurs de la FQCQ. L’exercice, qui a été réalisé dans le cadre d’une journée nationale concertée (ONC), visait à appuyer la ...LIRE LA SUITE