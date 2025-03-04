Début d’incendie contrôlé dans le secteur du rang 9 à Val-Joli

Val-Joli — Les pompiers de la Régie intermunicipale d’incendie de la région de Windsor ont mis moins d’une heure à contrôler un début d’incendie survenu dans la nuit de samedi à dimanche (le 2 mars) un peu après minuit dans le secteur du rang 9 à Val-Joli.

À l’arrivée des premières unités, le feu se situait sur le mur intérieur du côté de l’entrée principale du bâtiment. Les équipes ont progressé rapidement vers l’intérieur pour rabattre les flammes et limiter la propagation.

« Par chance, le bâtiment était muni d’un système de détection qui a alerté les responsables du bâtiment et qui permit de contacter rapidement les services d’urgence. « Nous avons maîtrisé l’incendie en moins d’une heure », rapporte le capitaine Carl Bourget de la Régie intermunicipale d’incendie de la région de Windsor.

Les pompiers de Windsor ont obtenu l’aide d’une équipe de Saint-Claude pour combattre l’incendie.

« Les dommages sont quand même importants à l’intérieur dû à la chaleur, à la fumée et à l’eau », précise le capitaine Bourget.

L’enquête sur la cause de l’incendie se poursuit. Elle est sous la responsabilité de la Régie intermunicipale d’incendie de la région de Windsor.