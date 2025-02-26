Un incendie détruit une partie de l’ancienne usine Trudo

Richmond — Les pompiers ont mis plus de 14 heures à venir à bout d’un incendie qui a détruit une bonne partie de l’ancienne usine Trudo, qui abrite maintenant un vaste complexe d’entreposage servant à quatre entreprises de la région.

Les pompiers du Service de sécurité Incendie de la région de Richmond ont reçu l’appel à 1 h 27 dans la nuit de samedi à dimanche (16 février).

Arrivés sur les lieux de l’incendie, les services de secours ont constaté que le feu s’était attaqué aux trois quarts du bâtiment.

Considérant l’ampleur du sinistre, la direction du Service de sécurité Incendie de la région de Richmond a contacté rapidement les pompiers de Windsor, de Saint-Claude, de Danville, de Saint-Félix-de-Kingsey ainsi que de Valcourt.

Ainsi, une soixantaine de pompiers ont combattu les flammes, à l’aide de la grande échelle de Windsor et de six camions-citernes. Deux pelles mécaniques ont été utilisées.

« À notre arrivée, c’est un embrasement généralisé à la moitié de la bâtisse. Nous avons tenté d’entrer à l’intérieur, mais la chaleur était tellement intense que les pompiers ont dû reculer. Nous avons toutefois entendu un sifflement strident provenant de deux réservoirs de propane de 2000 gallons chacun qui alimentait le brasier. La fuite de propane serait probablement dû à la rupture de la tuyauterie d’alimentation en propane. C’est pour cette raison que le feu était aussi intense », souligne Steve Saint-Laurent, directeur du Service de sécurité Incendie de la région de Richmond.

La température froide et le facteur vent n’ont pas aidé les pompiers qui ont mis plusieurs heures à combattre l’incendie.

Une enquête plus exhaustive est présentement en cours afin de déterminer la cause exacte du sinistre. Aucune personne n’a été blessée. Quant aux pertes, il se chiffrerait à plusieurs milliers de dollars.

« Je tiens à remercier tous les services de protection contre les incendies qui sont venus à notre aide », termine M. Saint-Laurent.