Un piéton en état d’ébriété à Val-des-Sources

Val-des-Sources - Le samedi 8 février, un piéton en état d’ébriété avancé a dû être transporté au centre hospitalier pour y traiter des blessures mineures, après que celui-ci fut impliqué dans une collision avec une voiture.

L’incident est survenu sur la 1re avenue à Val-des-Sources, après que l’individu en question, circulant sur la voie publique, a décidé de traverser devant un automobiliste qui tenta de la contourner.

Ajoutons qu’un constat d’infraction pour ivresse sur la voie publique lui a d’ailleurs été remis.