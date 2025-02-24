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Faits divers

Un piéton en état d’ébriété à Val-des-Sources

Un piéton en état d’ébriété à Val-des-Sources
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Val-des-Sources - Le samedi 8 février, un piéton en état d’ébriété avancé a dû être transporté au centre hospitalier pour y traiter des blessures mineures, après que celui-ci fut impliqué dans une collision avec une voiture. 

L’incident est survenu sur la 1re avenue à Val-des-Sources, après que l’individu en question, circulant sur la voie publique, a décidé de traverser devant un automobiliste qui tenta de la contourner. 

Ajoutons qu’un constat d’infraction pour ivresse sur la voie publique lui a d’ailleurs été remis.

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