Une tentative de vol d’environ 600 livres de cuivre échoue à Val-des-Sources
Val-des-Sources — Il était aux alentours de 1 h 20 dans la nuit du 7 février dernier lorsque les policiers de la sureté du Québec du poste de Wotton ont été appelés à se rendre à l’arrière d’un bâtiment du 380, boulevard industriel à Val-des-Sources, concernant un cas d’entrée par effraction.
Selon toute vraisemblance les suspects tentaient alors de s’emparer d’environ 600 livres de cuivre.
Dérangés par l’arrivée d’un livreur, les malfaiteurs ont rapidement pris la fuite, abandonnant du même coup l’espoir de leur butin, tout en laissant quelques traces derrière eux au passage.
Suivant la piste des suspects, les policiers ont finalement mis la main sur divers articles, tels que des traineaux, des outils de cambriolages ainsi que certains effets personnels appartenant aux fuyards.
Le service de police nous confirma que des demandes d’analyses seront acheminées au laboratoire, afin de procéder à des identifications dans ce dossier.
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