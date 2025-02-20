Cinq blessés mineurs dans un renversement d’autobus scolaire à Wotton
Wotton - Le jeudi 6 février dernier, un autobus scolaire transportant 35 personnes à son bord (écoliers et parents), s’est renversé en bordure du rang C dans la municipalité de Wotton.
Cinq personnes ont été prises en charge par les services ambulanciers après avoir subit des blessures mineures.
L’accident qui est survenu en fin d’après-midi aura nécessité l’intervention de cinq autopatrouilles de la Sureté du Québec, alors que les policiers ont rapidement été dépêchés sur les lieux afin de sécuriser les enfants et ainsi s’assurer que ces derniers soient placés en sécurité dans les plus brefs délais.
Selon le service de renseignements de la SQ des Sources, les mauvaises conditions météorologiques sévissant à ce moment et la distraction pourraient être des facteurs ayant mené à la sortie de route.
RECOMMANDÉS POUR VOUS
Un incendie réduit une maison mobile en cendres à Danville
Danville — Un incendie majeur s’est déclaré un peu avant l’heure du diner le mercredi 23 septembre dernier, dans une résidence du 11 de la rue Pierre dans le domaine Boudreau à Danville. Comme le secteur de la municipalité est situé aux abords de la ville de Val-des-Sources, ce sont une quinzaine de pompiers de la caserne 43 qui ont ...LIRE LA SUITE
Une nouvelle opération de sensibilisation « RADAR humain » réalisée à Danville
Danville — Le retour en classe des dernières semaines amène certainement son lot de rappel aux automobilistes et usagers de la route, de redoubler de prudence et de vigilance aux abords des écoles. Ainsi, les policiers de la Sûreté du Québec du poste de la MRC des Sources ont procédé, le lundi 14 septembre dernier, à une activité de ...LIRE LA SUITE
Une journée de patrouille en sentiers pour les agents de la SQ et la FQCQ
Wotton — Des policiers de la Sûreté du Québec du poste des Sources sont récemment montés à bord de véhicules tout-terrains et pris d’assaut les sentiers quad de la région, en compagnie de patrouilleurs de la FQCQ. L’exercice, qui a été réalisé dans le cadre d’une journée nationale concertée (ONC), visait à appuyer la ...LIRE LA SUITE