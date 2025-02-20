Cinq blessés mineurs dans un renversement d’autobus scolaire à Wotton

Wotton - Le jeudi 6 février dernier, un autobus scolaire transportant 35 personnes à son bord (écoliers et parents), s’est renversé en bordure du rang C dans la municipalité de Wotton.

Cinq personnes ont été prises en charge par les services ambulanciers après avoir subit des blessures mineures.

L’accident qui est survenu en fin d’après-midi aura nécessité l’intervention de cinq autopatrouilles de la Sureté du Québec, alors que les policiers ont rapidement été dépêchés sur les lieux afin de sécuriser les enfants et ainsi s’assurer que ces derniers soient placés en sécurité dans les plus brefs délais.

Selon le service de renseignements de la SQ des Sources, les mauvaises conditions météorologiques sévissant à ce moment et la distraction pourraient être des facteurs ayant mené à la sortie de route.