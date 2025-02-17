Arrêté à la suite d’une poursuite policière

Saint-Claude — Les policiers de la MRC du Val Saint-François (SQ) ont procédé le lundi 3 février dernier à l’arrestation d’un homme de 39 ans de Danville à la suite d’une poursuite policière ayant débuté sur le 5e rang à Saint-Claude.

« Les tentatives d’interception des policiers pour un motif de sécurité routière se sont avérées vaines alors que le suspect a quitté les lieux de son interception pour prendre la fuite en direction de Val-des-Sources », raconte Louis-Philippe Ruel, agent d’information à la Sûreté du Québec.

La poursuite s’est tenue sur une quinzaine de kilomètres prenant fin à Val-des-Sources à la suite de l’utilisation du hérisson à pointe creuse (tapis clouté).

Une fouille subséquente du véhicule a permis la saisie de cannabis et haschich illégal ainsi que des comprimés de métamphétamine.

« Le suspect, qui était sous interdiction de conduire à la suite d’une condamnation pour drogue au volant, a été libéré sous promesse de comparaitre et pourrait faire face à une kyrielle d’accusations en lien avec les stupéfiants et sa conduite », ajoute le porte-parole de la SQ.